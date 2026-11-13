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        Bursa'dan gelip Tavşanlı'da araç çalan şüpheliler cezaevine gönderildi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı. Bursa'dan gelip Tavşanlı'da araç çalan 4 şüpheli cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Bursa'dan gelip Tavşanlı'da araç çalan şüpheliler cezaevine gönderildi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı. Bursa'dan gelip Tavşanlı'da araç çalan 4 şüpheli cezaevine gönderildi

        Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir Köprüsü Ömerbey girişinden çalınan ve daha sonra Köprüören mevkiinde terk edilmiş halde bulunan otomobilin şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan ve sahada geniş çaplı araştırma yürüten asayiş ekipleri, 4 şüphelinin Bursa'nın Orhaneli ilçesinden Tavşanlı'ya geldiklerini tespit etti. Kamera görüntülerinin detaylı analiziyle kimlikleri belirlenen şahısların, yeniden hırsızlık amacıyla Tavşanlı'ya giriş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. TavşanlıBalıkesir çevre yolu üzerinde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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        Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, yakalanan zanlıların sadece Tavşanlı'da değil, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde de iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirledi. Ele geçirilen delillerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tavşanlı Adliye'sinde mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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