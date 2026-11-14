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        Kütahya'da tarihi yapı 36 milyon lirayla gençlik merkezine dönüştürüldü

        Kütahya'da gençlere yönelik hizmet verecek olan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, restorasyon ve tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Kütahya'da tarihi yapı 36 milyon lirayla gençlik merkezine dönüştürüldü

        Kütahya'da gençlere yönelik hizmet verecek olan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, restorasyon ve tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Vali Musa Işın, Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nin Kütahya'ya ve gençlere hayırlı olmasını dileyerek, tarihi yapının yeniden şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Merkezin restorasyon çalışmaları için 30 milyon TL, tefrişat çalışmaları için ise 6 milyon TL harcandığını belirten Işın, toplam 36 milyon TL'lik yatırımla yapının yeniden işlev kazandığını ifade etti. Çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğünü kaydeden Işın, tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

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        Gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini belirten Vali Işın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün eski binasının bulunduğu alana yeni bir gençlik merkezi yapılacağını açıkladı. Projesi onaylanan yatırımın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılacağını bildiren Işın, bu yatırımın tamamlanmasıyla Kütahya merkezde hizmet veren gençlik merkezi sayısının üçe ulaşacağını söyledi.

        Tarihi yapılar yeniden şehre kazandırılıyor

        Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Işın, eski adliye binası karşısında bulunan dört tarihi yapının satın alınması için mülk sahipleriyle anlaşma sağlandığını belirtti. Şehirdeki diğer uygun tarihi yapıların da restore edilerek yeniden kullanıma kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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        Domaniç'teki cami, Yakup Çelebi Külliyesi, Emet Hanı ve Simav Ulu Camii'nde yürütülen çalışmalara da değinen Işın, İl Özel İdaresinin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

        "Gençler bizim hazinemizdir"

        Gençlerin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Vali Musa Işın, "Gençler bizim hazinemizdir, kıymetimizdir" ifadelerini kullandı. Gençlerin korunması ve iyi yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Işın, bu konuda devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

        Vali Işın, merkezin şehre kazandırılmasında emeği bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve ekibine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

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        Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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