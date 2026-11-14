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        KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, COP31'de KOBİ'lerin sorunlarını anlattı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde oluşturulan COP31 İş Forumu'nun Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ'ler Çalışma Grubu Eş Başkanı olan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da düzenlenen zirve kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantının açılış konuşmasını yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, COP31'de KOBİ'lerin sorunlarını anlattı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde oluşturulan COP31 İş Forumu'nun Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ'ler Çalışma Grubu Eş Başkanı olan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da düzenlenen zirve kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantının açılış konuşmasını yaptı.

        "Dönüşümü KOBİ'ler ve Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Başarıya Taşımak: Küresel Oda Diyaloğu" başlıklı toplantıda, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecinde yaşadığı sorunlar ele alındı. Farklı ülkelerden iş insanları temsilcileri ve Finlandiya Ekonomi Bakanı Dr. Sakari Puisto'nun da katıldığı toplantıda Argat, işletmelerin önündeki üç temel engelin finansmana erişim, teknik kapasite yetersizliği ve koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti.

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        KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda istekli olduğunu ancak bunu yatırıma dönüştürmekte zorlandığını ifade eden Argat, işletmelerin ölçeğine uygun sade finansman şartları oluşturulması, teknik destek ile finansman süreçlerinin birleştirilmesi ve ticaretsanayi odalarının rehberlik faaliyetlerinde daha etkin kullanılması yönünde öneriler sundu.

        TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların KOBİ'lere ulaşmak için güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Argat, bu ağ sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarının belirlenebileceğini ve finansman kaynaklarıyla buluşturulabileceğini kaydetti.

        Toplantı sonrası değerlendirmesinde yeşil dönüşüm sürecinde küçük işletmelerin geride kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Esin Güral Argat, "Başarımızı farkındalıkla değil, yatırıma dönüşen projelerle ölçeceğiz. Çalışma Grubu olarak önerilerimizin takipçisi olacağız" dedi.

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