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        Kütahya'da tarihi konak gençlik merkezi olarak hizmete açıldı

        Kütahya'da tarihi bir konak restore edilerek Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Kütahya'da tarihi konak gençlik merkezi olarak hizmete açıldı

        Kütahya'da tarihi bir konak restore edilerek Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Pirler Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından tarihi konağın restore edilmesiyle hizmete açılan gençlik merkezine ilişkin düzenlenen törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, gençler için yapılan her çalışmanın değerli olduğunu söyledi.

        Kentte yeni bir gençlik merkezinin daha projesinin onaylandığını belirten Işın, şöyle konuştu:

        "Gençler ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Gençler bizim için hakikaten çok önemlidir. Onları korumamız lazım. Gençleri korumazsak istikbalimizi, istiklalimizi muhafaza edemeyiz. Onun için hep beraber elimizden gelen inşallah bütün gayreti gösterelim. Gençlerimizi muhafaza etmeye çalışalım. Gençler bizim hazinemizdir, kıymetimizdir. Onları muhafaza etmeye çalışalım."

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        Işın, Kütahya'nın tarihi konak ve yapılarına da sahip çıktıklarını dile getirerek, tarihi eserlerin korunması konusunda İl Özel İdaresinin imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da gençlere iyi örnek olunması gerektiğini vurguladı.

        Gençlerin gelecekte daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin inşasında önemli rol üstleneceğini belirten Bayırcı, gençlerin davranışlarını eleştirmek yerine büyüklerin kendi sorumluluklarını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

        Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise tarihi yapının gençlik merkezine dönüştürülmesiyle geçmişin mirasını gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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        Konuşmaların ardından Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli tarafından dua edildi.

        Daha sonra Vali Işın ve protokol üyelerinin katılımıyla Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

        Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, merkezi gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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