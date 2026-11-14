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        Hisarcık'ta uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Hisarcık'ta uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verildi.

        Madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan programda, uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılığın etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca KADES uygulaması ile UYUMA aplikasyonu tanıtılarak kullanım amaçları anlatıldı.

        Programda konuşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi, madde bağımlılığının günümüzde uluslararası bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

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        Birleşmiş Milletlerin 2024 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 331 milyon madde kullanıcısı bulunduğunu belirten görevli, 1565 yaş arasındaki her 16 kişiden birinin bağımlı olduğunun ifade edildiğini aktardı.

        Uyuşturucu sorununun yalnızca bireyin sağlığını değil, aileyi, gençleri ve tüm toplumu tehdit ettiğini vurgulayan görevli, "Bu nedenle uyuşturucuyla mücadele toplumun her kesiminin sorumluluğudur" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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