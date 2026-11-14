Kütahya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sena Sokak'ta yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, iki katlı bir evin terasına eklenen çatıyı yerinden söktü.

Kütahya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.

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