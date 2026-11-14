Kütahya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu
Kütahya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.
Giriş: 14.11.2026 - 11:49 Güncelleme:
Kütahya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sena Sokak'ta yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, iki katlı bir evin terasına eklenen çatıyı yerinden söktü.
Uçan çatı, evin cam korkuluğuna çarptı. Yerinden kopan korkuluk, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluştu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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