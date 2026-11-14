Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline resmi yazışma eğitimi

Eğitim, İl Müdürlüğü personeli Kübra Ok tarafından verilerek resmi yazışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik "Resmi Yazışma Usul ve Esasları" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

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