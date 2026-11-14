Emet'in coğrafi işaret sürecindeki Göncek kavununda yüzler güldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde coğrafi işaret sürecine geçilecek olan organik kavunda bu yıl yaklaşık 120 ton ürün elde edildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Göncek köyünü ziyaret ederek hasat edilen kavunların depolandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyarette üreticilere kavunların uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve pazarlanması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Köy Muhtarı Ahmet Özçelik, köyde yaklaşık 200 dekar alanda kavun üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl rekoltenin 120 ton civarında olduğunu ifade etti. Özçelik, üreticilerin pazarlama konusunda da başarılı bir sezon geçirdiğini kaydetti.

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Kendine has aroması ve susuz yetiştirilme yöntemiyle öne çıkan Göncek kavunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Kışlık kavun olarak bilinen ürün, serin mevsim şartlarına uygunluğu ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesi sayesinde bölge üreticileri için önemli bir tarımsal değer oluşturuyor.