Kütahya'da engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim düzenlendi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin ailelerine yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında eğitimler gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, engelli bireye sahip ailelerin ihtiyaçlarının doğru şekilde ele alınması, aile bireylerinin yaşam becerilerinin desteklenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ailelerin sahip oldukları hak ve hizmetler konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

AEP eğiticileri Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli, Başöğretmen Berra Yiğit ve Sosyolog Rumeysa Gedik Zengin tarafından verilen eğitimlerde; "Aile Yaşam Becerileri, Finansal Okuryazarlık, Bilinçli Medya Kullanımı ve Engelli Hakları" konuları ele alındı.