Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

Denetimlerde araçların kış lastiği takıp takmadığı incelenirken sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri de yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda ticari araçları durdurarak lastiklerin kış şartlarına uygunluğunu kontrol etti.

Kütahya'da şehir içi ve şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

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