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        Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

        Kütahya'da ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

        Kütahya'da ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimleri başladı.

        Kütahya'da şehir içi ve şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda ticari araçları durdurarak lastiklerin kış şartlarına uygunluğunu kontrol etti.

        Denetimlerde araçların kış lastiği takıp takmadığı incelenirken sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri de yapıldı.

        Uygulamanın ilk gününde yapılan kontrollerde kış lastiği bulunmayan ticari araçlar tespit edildi.

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        Polis ekipleri, kurala uymadığı belirlenen sürücülere idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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