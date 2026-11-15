Kütahya'da genç çift TKDK desteğiyle hayal ettikleri çiftliği kurdu

MUHARREM CİN/BÜNYAMİN DOĞAN - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Halil (28) ve Ayşe Nur Özçelik (26) çifti, hayalini kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı destekle kurdu.

Dedesinin yanında çocuk yaşlarda başladığı hayvancılığı daha profesyonel koşullarda sürdürmek isteyen Halil Özçelik, TKDK'nin desteklerinden yararlanmak için Kütahya İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Gerekli prosedürlerin ardından TKDK desteğiyle 28 milyon liralık yatırımı hayata geçirip büyükbaş hayvan çiftliği kuran Özçelik çifti, modern koşullarda et ve süt üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

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Halil Özçelik, AA muhabirine, çiftliğin bulunduğu alanın daha önce tarla olduğunu ve eşiyle burada işletme kurmayı hayal ettiklerini söyledi.

Şu an o hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özçelik, toplam 28 milyon liralık yatırımın 20 milyon liralık kısmının TKDK hibesi olduğunu vurguladı.

Özçelik, genç yaşta girişimci olmanın TKDK'de ekstra avantaj sağladığını anlatarak, "Biz de yaşımız dolayısıyla bu avantajlardan faydalandık ve destek tutarını yüzde 70'in üzerine çıkardık." dedi.

Halil Özçelik, toplam 4 bin 200 metrekarelik alana kurulan, 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmenin 2 bin 100 metrekaresinin kapalı, diğer kısmının açık olduğunu dile getirdi.

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İşletmeye "Holstein" ırkı 87 gebe düve getirdiklerini ve hayvanların doğumlarının ardından süt üretimine başlayacaklarını belirten Özçelik, çiftliğin hastalıktan ari ve Avrupa Birliği standartlarında olduğunu ifade etti.

- Yeni yatırımlarla kapasiteyi artırmayı hedefliyor

Hayvancılıkta hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Özçelik, şunları kaydetti:

"Burası büyük bir alan. Bir işletme daha neden olmasın? Ufkumuz her zaman açık. Yatırım yapmak isteyen gençlere de çağrıda bulunuyorum. Biz başardık, tüm gençler bence başarabilir. TKDK ile hayallerindeki büyük işletmeyi yapabilirler. Herkese TKDK'yi tavsiye ediyorum."

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Özçelik, projeye sağladığı destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK yetkililerine teşekkür etti.

Eşi Ayşe Nur Özçelik de hayvancılığı severek yaptığını, eşiyle çiftlik kurma hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.