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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 03 BD 520 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Köprüören Kavşağı'nda H.Ş. idaresindeki 43 ACV 653 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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