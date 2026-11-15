Kütahya'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 03 BD 520 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Köprüören Kavşağı'nda H.Ş. idaresindeki 43 ACV 653 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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