Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

        Kütahya'da traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

        Kütahya'da otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Kütahya'da traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

        Kütahya'da otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaza, KütahyaTavşanlı kara yolu üzerindeki Köprüören Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 03 BD 520 plakalı otomobil, kavşağa giren H.Ş. idaresindeki 43 ACV 653 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü H.Ş. ile otomobil sürücüsü M.A. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takımımız'ın 11'i belli oldu
        A Milli Takımımız'ın 11'i belli oldu
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Gediz'de amatör maç emniyet engeline takıldı, karşılaşma oynanamadı
        Gediz'de amatör maç emniyet engeline takıldı, karşılaşma oynanamadı
        Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimleri başladı
        Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimleri başladı
        Kütahya'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da genç çift TKDK desteğiyle hayal ettikleri çiftliği kurdu
        Kütahya'da genç çift TKDK desteğiyle hayal ettikleri çiftliği kurdu
        Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine ilaç desteği sağlandı
        Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine ilaç desteği sağlandı
        TFF 2. Lig: Kütahyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1
        TFF 2. Lig: Kütahyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1