TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
KÜTAHYA'da, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Ş. (32) yaralandı.
KÜTAHYA'da, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Ş. (32) yaralandı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu fuar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadir S.'nin kullandığı 43 ADG 896 plakalı TIR, caddeden çevre yoluna çıkmak isteyen Ahmet Ş. yönetimindeki 26 AHN 021 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü yola savrulup yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin yaralı sürücüsü Ahmet Ş., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Kütahya-Eskişehir kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
Soruşturma sürüyor.
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