Kütahya'da tırla çarpışan motosikletli yaralandı
Kütahya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kütahya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kadir S, idaresindeki 43 ADG 896 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunda Çiniciler Çarşısı karşısındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıktığı sırada, Ahmet Şengül yönetimindeki 26 AHN 021 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada bacağı kırılan Ahmet Şengül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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