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        Kütahya'da tırla çarpışan motosikletli yaralandı

        Kütahya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Kütahya'da tırla çarpışan motosikletli yaralandı

        Kütahya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kadir S, idaresindeki 43 ADG 896 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunda Çiniciler Çarşısı karşısındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıktığı sırada, Ahmet Şengül yönetimindeki 26 AHN 021 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada bacağı kırılan Ahmet Şengül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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