Gediz Belediyesi'nden engelli Onur'a akülü araç desteği
Kütahya'nın Gediz ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü engelli aracı, Kütahya merkezde yaşayan Onur Budak'a teslim edildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü engelli aracı, Kütahya merkezde yaşayan Onur Budak'a teslim edildi.
Engelli bireylere yönelik destek çalışmalarını sürdüren Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, fizik tedavi merkezine annesinin sırtında gitmek zorunda kalan Onur Budak'ın ailesinin talebine kayıtsız kalmadı.
Başkan Akel'in girişimleri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen akülü araç, Gediz Belediyesi ekiplerince Onur Budak'ın Kütahya merkezdeki evine götürülerek teslim edildi.
Başkan Necdet Akel, desteğin Onur Budak'ın günlük yaşamını kolaylaştıracağını belirterek, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
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