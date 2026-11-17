Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ilahi programı ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gediz Ulu Camii’nin manevi atmosferinde düzenlenen etkinlikte sahne alan sevilen sanatçısı Celal Karatüre, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle katılımcılara duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı.

Gedizli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programa kadın ve erkek yüzlerce kişi katılarak camiyi doldurdu. Manevi iklimin zirveye ulaştığı programda, ilçe sakinleri Celal Karatüre’nin seslendirdiği tüm ilahilere hep bir ağızdan eşlik ederek güzel görüntüler oluşturdu.

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Program boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, katılımcılardan gelen istekleri de geri çevirmedi. Program süresince salonu dolduran kalabalığın en çok talep ettiği eser ise "Kâbe’de Hacılar" ilahisi oldu. Katılımcıların büyük bir coşku ve heyecanla eşlik ettiği program, yapılan duaların ardından sona ererken, ilçe sakinleri bu anlamlı organizasyon için Gediz İlçe Müftülüğüne teşekkürlerini iletti.