Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde futbolun gelişmesine katkı sağlamak, çocukları ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla Pazarkent Spor Kulübü kuruldu.

Pazarlar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Rıdvan Mayda'nın öncülüğünde kurulan kulüp, ilçede sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve gençlerin farklı spor branşlarına yönlendirilmesini hedefliyor.

Kurucu başkanlığını Rıdvan Mayda'nın üstlendiği kulübün, özellikle futbol branşında altyapı çalışmalarına ağırlık vererek ilçedeki genç yeteneklerin keşfedilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda çocuk ve gençlere futbol eğitimi almaları, yeteneklerini geliştirmeleri ve sportif faaliyetlere katılmaları için fırsatlar sunulması planlanıyor. Başta futbol olmak üzere farklı spor branşlarında da faaliyet göstermeyi hedefleyen Pazarkent Spor Kulübü'nün, Pazarlar'da spor kültürünün gelişmesine ve gençlerin spora kazandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Pazarkent Spor Kulübü'nün kuruluşuyla birlikte ilçede spor alanında yeni çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.