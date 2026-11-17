Kaza, Hisarcık-Simav karayolu Tokat köyü girişinde meydana geldi. Cemil S. idaresindeki 43 ZB 265 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Cemil S., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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