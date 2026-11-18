Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarışması başladı.

Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 13 ilden 250 öğrenci ile 80 danışman öğretmen katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, robot yarışmasını 4 yıl önce başlattıklarını, son 2 yıldır ise ulusal düzeyde düzenlediklerini söyledi.

Yarışmanın, öğrencilerin değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmaları açısından önemli olduğunu belirten Topuz, gençlerin bilime ve teknolojiye ilgi duymasının ve bu alanlarda çalışmalar yürütmesinin değerli olduğunu ifade etti.

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Topuz, yarışmaya katılan öğrencilerin ara tatilde etkinliğe dahil olmalarının da ayrıca kıymetli olduğunu dile getirerek, "Bizim bilgiye ve teknolojiye yön veren bir gençliğe ihtiyacımız var. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı bu gençlerimizle hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından ortaokul ve lise öğrencilerinin oluşturduğu 160 takım, tasarladıkları robotlarla "çizgi izleyen", "labirent ustası", "sumo", "hızlı çizgi izleyen" ve "robo futbol" kategorilerinde yarıştı.

Gün boyu devam edecek yarışmaların sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.