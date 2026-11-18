Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden emekli olan ve bir süredir tedavi gören Mahmut Bilge, hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Bilge'nin vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Emekli polis memuru Mahmut Bilge için memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Başkomiser Selçuk Araç, emniyet mensupları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıllarca Emniyet Teşkilatına hizmet veren Bilge'yi son yolculuğunda meslektaşları da yalnız bırakmadı. Törende merhumun ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

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Mahmut Bilge'nin cenazesi, Bağlık Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.