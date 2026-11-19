Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerinde tarımsal bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ziraat odalarını ziyaret eden ekipler, 2027 üretim yılına yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncelleme işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Üreticilerin kayıt süreçleriyle ilgili merak ettikleri konuların da ele alındığı ziyaretlerde, ÇKS işlemlerinin doğru ve eksiksiz yürütülmesinin önemi vurgulandı.