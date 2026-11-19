Kütahya’da 12 takımın katılımıyla düzenlenen Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Turnuvada Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü şampiyon olurken, il birincisi olan takım grup müsabakalarında Kütahya’yı temsil etme hakkı kazandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları koordinesinde düzenlenen Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, 12 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. 17 Ekim 2026 tarihinde başlayan organizasyonda genç sporcular, şampiyonluk için mücadele etti. Turnuva boyunca oynanan karşılaşmalarda takımlar, sergiledikleri performansla voleybolseverlere heyecanlı anlar yaşattı. Genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu müsabakalar, centilmence mücadelelere sahne oldu.

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İlk dört sırayı alan takımlar belli oldu

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların ardından Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Kütahya Belediye A Spor Kulübü ikinci, Demirspor üçüncü, Kütahya Belediye B Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Kütahya’yı grup müsabakalarında temsil edecek

İl birinciliğini kazanan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, grup müsabakalarında Kütahya’yı temsil etme hakkı elde etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, organizasyona katılan tüm takımlar ve sporcular tebrik edilerek grup müsabakalarında Kütahya'yı temsil edecek takıma başarı dilekleri iletildi.

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Açıklamada ayrıca gençlerin sporla buluşturulması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.