Kontrollerde, destekleme programına dahil olan tarım arazileri incelenerek üretim alanlarında gerekli tespitler yapıldı. Ayrıca fidanların gelişimi yerinde değerlendirilerek destekleme süreçleri takip edildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, sertifikalı fidan desteklemeleri kapsamında Kurtdere ve Ulaş köylerinde arazi denetimleri gerçekleştirdi.

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