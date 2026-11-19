Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 138 konuttan satışı tamamlanan 123 konutun anahtar teslimlerine başlandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde inşa edilen konutların teslim törenine Domaniç Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Engin Uysal ve AK Parti İlçe Başkanı Numan Köksal katıldı.

Belediye Başkanı Uysal, törende yaptığı konuşmada, konutların ilçenin barınma ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Konutların her gün bir blok halinde teslim edileceğini ifade eden Uysal, "Vatandaşlarımızın en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Belediye olarak ilk etapta sistemin oturması ve eksikliklerin giderilmesi konusunda vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

REKLAM

İlçede yeni bir TOKİ projesinin daha planlandığını aktaran Uysal, konut sorununun çözümü için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Fikret Bozbey de "2019 yılında yapılan kuralarla başlayan serüven bugün sona erdi. Mutluyuz, evimize sahip olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Hak sahiplerinden Ceyhun Karaman da evinin anahtarını teslim almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Toplam 7 bloktan oluşan projede, satışı gerçekleştirilen 123 konutun teslim işlemleri 27 Kasım'a kadar sürecek.

Belirlenen tarihlerde gelemeyen hak sahipleri ise 30 Kasım'da anahtarlarını teslim alabilecek.