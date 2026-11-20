Kütahya Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde, bebeklerin gelişimini desteklemek ve annebebek bağını güçlendirmek amacıyla "Anne Sesi Kütüphanesi" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında anneler, yenidoğan bebeklerine masal kitabı okuyarak sesleriyle onlara eşlik ediyor.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Burak Deliloğlu ve Uzm. Dr. Musa Turgut tarafından başlatılan proje, yenidoğan hemşirelerinin de desteğiyle uygulanıyor. Uygulama sayesinde yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin annelerinin sesini duyması ve bu yolla kendilerini daha güvende hissetmesi hedefleniyor.

Bebeklerin gelişimine katkı sağlıyor

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Anne sesinin bebekler üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanmayı amaçlayan uygulamanın, tıbbi tedavi sürecine de destek olması bekleniyor. Anne sesini duyan bebeklerin kalp atış hızı ve solunum düzeninin dengelenmesine, yoğun bakım ortamından kaynaklanan stresin azalmasına katkı sağlanıyor.

Öte yandan erken dönemde ritmik ve yumuşak bir ses tonuyla masal dinlemenin beyin gelişimini desteklediği, ilerleyen dönemlerde işiterek ve dil becerilerinin gelişimine zemin hazırladığı belirtiliyor.

Anne karnından itibaren annesinin sesine aşina olan bebeklerin, bu uygulama sayesinde kendilerini daha güvende hissetmeleri amaçlanıyor. Annelerin bebeklerine kitap okuyarak seslenmesi, erken dönemde annebebek arasındaki duygusal bağın güçlenmesine de katkı sunuyor.

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Kütahya Şehir Hastanesinde hayata geçirilen "Anne Sesi Kütüphanesi" projesiyle yenidoğan yoğun bakım sürecinin yalnızca tıbbi tedaviyle sınırlı kalmayıp bebeklerin duygusal ve gelişimsel ihtiyaçlarının da desteklenmesi hedefleniyor.