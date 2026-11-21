Kütahya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kütahya'da yol kenarında bekleyen tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kütahya'da yol kenarında bekleyen tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ahmet Başpınar idaresindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 21. kilometresinde, tekerinin patlaması nedeniyle yol kenarında bekleyen 03 SC 780 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Başpınar ile otomobildeki Hayrettin Başpınar, Hüseyin Aslan ve Şerife Aslan ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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