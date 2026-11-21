Toplantıda özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını desteklemek amacıyla kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, ortak çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu başkanlığında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler için sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle toplantı düzenlendi.

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