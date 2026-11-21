Kütahya'da Dünya Engelliler Günü için STK'larla iş birliği toplantısı
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu başkanlığında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler için sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle toplantı düzenlendi.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu başkanlığında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler için sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle toplantı düzenlendi.
İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, engelli bireylere yönelik yapılacak çalışmalar ve kamuSTK iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.
Toplantıda özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını desteklemek amacıyla kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, ortak çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.