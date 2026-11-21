Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde doğal gazın hizmete alınması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde doğal gaz kullanımı için düzenlenen açılış töreni, Kütahya Valisi Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Vali Musa Işın’ın yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Musa Işın, doğal gazın vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran önemli altyapı hizmetlerinden biri olduğunu belirterek, özellikle kış aylarında yaşanan ısınma ve yakıt temini sorunlarının doğal gazla birlikte önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

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"Özellikle kadınlarımız için büyük kolaylık"

Doğal gaz hizmetinin önemine dikkat çeken Vali Işın, geçmişte vatandaşların kış aylarında soba yakmak, odun temin etmek ve evlerini ısıtmak için büyük emek harcadığını söyledi.

Doğal gazın yalnızca bir ısınma imkânı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Işın, "Doğal gaz deyip geçmeyin. Hakikaten çok önemli bir hizmettir. Kış geldiğinde soba yakmak, odun temin etmek, evleri ısıtmak büyük bir zahmetti. Bu hizmetin gelmesi özellikle kadınlarımız için çok büyük bir kolaylık oldu. Annelerimize, bacılarımıza, bütün kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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"Hizmetlerimiz köylerimize kadar ulaşacak"

Kütahya genelinde yürütülen altyapı ve ulaşım yatırımlarına da değinen Vali Musa Işın, şehir merkezi ile ilçeler, beldeler ve köyler arasındaki hizmet imkânlarının geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kütahya'da bin kilometrelik sıcak asfalt hedefinin aşıldığını ve toplam 3 bin 994 kilometrelik köy yolunun asfaltlandığını belirten Işın, hizmetlerin yerleşim yerlerinin tamamına ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Vali Işın, "İstiyoruz ki Kütahya merkezde olan hizmet Simav’da da olsun, Simav’da olan hizmet beldelerimizde de olsun, beldelerimizde olan hizmet köylerimizde de olsun. İşte doğal gaz, bu gayretin ve çalışmaların neticesidir." ifadelerini kullandı.

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Kuşu beldesine doğal gaz hizmetinin kazandırılmasında emeği geçen milletvekillerine, belediye başkanına ve ilgili kurumlara teşekkür eden Vali Işın, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Musa Işın ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra doğal gaz meşaleleri yakılarak Kuşu beldesinde doğal gaz hizmetinin başlangıcı kutlandı. Tören, beldeye kazandırılan hizmetin hayırlı olması temennileriyle sona erdi.