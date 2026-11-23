Kütahya Belediyespor, Dumlupınar Spor Salonu'na galibiyetle veda etti
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Kütahya Belediyespor, sahasında konuk ettiği Pizza Bulls Antalya GSK'yı 7473 mağlup etti.
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele eden Kütahya Belediyespor, sahasında konuk ettiği Pizza Bulls Antalya GSK’yı 7473 mağlup etti.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da galibiyet için mücadele ederken Kütahya Belediyespor, son ana kadar sürdürdüğü kazanma kararlılığıyla parkeden 7473 galip ayrıldı.
Dumlupınar’a galibiyetle veda
Dumlupınar Spor Salonu’nda oynanan son karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan Kütahya Belediyespor, taraftarlarına anlamlı bir veda yaşattı. Alınan galibiyetle takım, yıkılacak olması münasebetiyle salondaki son maçını güzel bir hatıraya dönüştürdü. Kütahya Belediyesi, galibiyette emeği geçen teknik ekip, yönetim kurulu ve sporcuları tebrik ederek takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.
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