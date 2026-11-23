Kütahya’nın Gediz ilçesinde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve sportif projelerle de adından söz ettiren Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Okul bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kızılay Kulübü tarafından organize edilen "Kızılay Kulübü ile Sağlıklı Yaşama İlk Adım" projesi kapsamında öğrenciler, her hafta pazartesi günleri ders zilinden önce düzenlenen sabah egzersizleriyle güne zinde ve enerjik bir başlangıç yapıyor.

Daha sağlıklı, daha dinç ve daha enerjik bir okul yaşamı oluşturma hedefiyle başlatılan etkinlik, her pazartesi günü okul bahçesinde gerçekleştirilen İstiklâl Marşı töreninin hemen ardından uygulanıyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kısa süreli sabah egzersizleri, 5 dakika boyunca devam ediyor. "Hep Birlikte Hareket Edelim, Sağlıklı Yaşayalım!" sloganıyla yürütülen bu anlamlı çalışma, okul bahçesinde renkli ve dinamik görüntülere sahne oluyor.

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Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü’nün öncülüğünde düzenlenen sabah sporu etkinliği; gençlerde hareketli yaşam bilincini geliştirmenin yanı sıra sağlıklı bireyler yetişmesine, güçlü bir okul kültürünün oluşmasına ve öğrenciler arasındaki yardımlaşma ile gönüllülük ruhunun pekişmesine önemli katkılar sunuyor. Okul yönetimi ve Kızılay Kulübü iş birliğiyle sürdürülen bu uygulamanın, eğitimöğretim yılı boyunca her pazartesi sabahı düzenli olarak devam edeceği bildirildi.