AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Şule ablamızın hatırasını yad etmek, onun mirasını yeni nesillere aktarmak ve canlı tutmak için bu kütüphanelerimizin açılışlarını çok önemsiyoruz." dedi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Usta, Şehitler Ortaokulu'nda, vakıf tarafından "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirilen kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Usta, burada yaptığı konuşmada, kütüphane oluşturmanın zor olduğunu ancak yapıldıktan sonra içini dolduracak çocukların heyecanının ve hevesinin olmasının önemli olduğunu söyledi.

Şule Yüksel Şenler'in okumaya, ilme ve toplumu değiştirip dönüştürmeye kendisini adamış lider öncü bir kadın olduğunu belirten Usta, şöyle devam etti:

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"Şule Yüksel Şenler, vakfımızın onursal başkanı Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle yol arkadaşlığı yapmış ve bu vesileyle yakın bir dostluk kurmuş. Şule ablamızın hatırasını yad etmek, onun mirasını yeni nesillere aktarmak ve canlı tutmak için bu kütüphanelerimizin açılışlarını çok önemsiyoruz. Kütüphanemiz çok renkli, içi kitaplarla ve kutu oyunlarıyla dolu, çocukların beraber oynayabileceği, yüz yüze, keyif olarak vakit geçirebilecekleri bir mekan olarak tasarlandı."

Usta, çocukların kitaplarla buluşmasını ve kütüphanede bulunmasını, geleceklerine yön verecek önemli fırsatlar olarak değerlendirdiğini vurguladı.

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Kütahya Valisi Musa Işın da gelecek nesiller için kütüphane kültürünün devam etmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ise kütüphanelerin çocukların gelecek vizyonunu oluşturacak en önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Törene, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.