Kütahya Şehir Hastanesi tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliklerinde Tip 1 diyabetli çocuklar, Kütahyaspor U19 takımıyla aynı sahada antrenman yaptı.

"Önce Öğreniyoruz, Sonra Sahaya Çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, diyabetli çocukların hastalıkları konusunda bilinçlenmeleri, sporla sosyal hayata katılmaları ve Tip 1 diyabetin hayallerine engel olmadığını görmeleri amaçlandı. 17 Kasım'da Şampiyonlar Diyabet Okulu ile başlayan etkinlikler kapsamında çocuklar, Kütahya Asım Alkış Stadı'nda Kütahyasporlu futbolcularla bir araya geldi. Büyük Antrenman Günü'nde çocuklar futbolcularla birlikte ısınma hareketleri yaptı, pas çalışmalarına katıldı ve penaltı yarışmasında mücadele etti. Sporla iç içe keyifli anlar yaşayan çocuklara etkinlik sonunda Diyabet Okulu diploması, ara öğün ve antrenman öncesinde motivasyon kiti hediye edildi.

REKLAM

Etkinliğe Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel, KSBÜ Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Deya Ünal, çocuk endokrinoloji hekimleri ve hemşireleri, diyabetli çocuklar ve aileleri katıldı. Kütahyaspor U19 futbolcularının yanı sıra takımın sevilen oyuncularından Aykut Çift de etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Diyabete karşı farkındalık oluşturmak ve çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik, futbolcular, çocuklar ve sağlık çalışanlarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.