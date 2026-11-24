Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen "Miras Gelenekten Geleceğe" konseri, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'in katıldığı programda, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi tarafından hazırlanan koro performansları ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Geleneksel kültürel değerlerin müzik ve dansla yaşatıldığı gecede, halk oyunları ekibinin gösterileri ile akademi korosunun seslendirdiği eserler izleyicilerden beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan programda vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek kültür ve sanat faaliyetlerinin şehrin sosyal yaşamına kattığı değere dikkat çekti.

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Kütahya Belediyesinin, kentin kültürel değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kültür ve sanat çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.