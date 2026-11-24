Program, emekli öğretmenlere plaket verilmesi, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesi ve öğrencilerin oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, 24 Kasım'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını belirterek, "24 Kasım aynı zamanda Cumhuriyetimizin eğitim yoluyla yükselme idealini, cehaletle mücadele kararlılığını ve öğretmenlerimize verdiği değeri hatırladığımız anlamlı bir gündür." dedi.

Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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