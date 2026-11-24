Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş katıldı.

Hisarcık’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri yetiştiren öğretmenlerin özel günü kutlandı. Programda öğretmenlerin eğitim camiasına ve ülkenin geleceğine sunduğu katkılara dikkat çekilerek tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü tebrik edildi.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkenin geleceği için fedakârca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlar sunulurken, hayatını kaybeden öğretmenler rahmetle anıldı.