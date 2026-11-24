Kütahya'nın Emet ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Programda konuşan Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, öğretmenlerin "Türk milletinin irfan ordusunun mensupları" olduğunu vurguladı.

Emet ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Törene; Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine özel hazırlanan gösteriler sahnelendi. Öğrencilerin sergilediği performanslar katılımcılardan büyük beğeni topladı. Tören kapsamında, kısa bir süre önce emekliye ayrılan öğretmen ve idareci Mehmet Ali Bahçeci'ye, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Başkapan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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"İrfan ordusunun mensubu öğretmenlerimizin gününü kutluyorum"

Programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti. Başkapan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, millî ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren; ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı gösteren öğretmenlerimize minnettarız. Onlara iyiyi ve doğruyu, Cumhuriyet'in değerlerini, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öğreten; sorumlu bireyler olarak yetişmelerine rehberlik eden, vatan ve millet sevgisini aşılayan fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bölücü terör örgütünce şehit edilen öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; Türk milletinin irfan ordusunun mensubu olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

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"Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi"

Törende, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Başarılı öğrencilere ödülleri; Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, Belediye Başkanı Mustafa Koca ve İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Özden tarafından verildi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.