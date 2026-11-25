Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hayata geçirilen "Hayat Üniversitesi" projesi kapsamında, kentin köklü mahallelerinden İstiklal Mahallesi'nde (Yeni Mahalle) vatandaşlarla bir araya gelindi. Bilim Kafe etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada, mahalle sakinleriyle sohbet edilerek Kütahya'nın tarihi, kültürel değerleri ve mahallelerin taşıdığı önem üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın öncülüğünde yürütülen Hayat Üniversitesi projesiyle üniversitenin akademik birikiminin kampüs dışına çıkarılarak toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması amaçlanıyor.

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Üniversite kampüsün dışına çıkıyor

Hayat Üniversitesi projesi kapsamında düzenlenen Bilim Kafe buluşmasında İstiklal Mahallesi sakinleriyle aynı sofrada bir araya gelen üniversite temsilcileri, vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti.

Etkinlikte mahalle kültürünün yaşatılması, Kütahya'nın köklü geçmişinin gelecek nesillere aktarılması ve vatandaşlarla üniversite arasında güçlü iletişim kurulmasının önemine dikkat çekildi.

DPÜ'nün yaklaşımında üniversitenin yalnızca kampüs içerisinde eğitim veren bir kurum olmadığı, toplumun yaşamına doğrudan dokunan ve akademik bilgiyi günlük hayatla buluşturan bir yapı olması gerektiği vurgulandı.

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Bilim kafe buluşmalarıyla vatandaşlara ulaşılıyor

DPÜ Hayat Üniversitesi, üniversitenin akademik bilgi ve deneyimini Kütahya'nın ilçelerine, beldelerine ve köylerine taşıyan toplumsal katkı ve yaygın eğitim projesi olarak faaliyet gösteriyor.

Proje kapsamında klasik sınıf ortamının dışına çıkılarak kahvehaneler, kıraathaneler, köy meydanları, belediye salonları, tarla ve bahçeler gibi vatandaşların günlük yaşam alanlarında buluşmalar gerçekleştiriliyor.

"Eğitici Sohbetler", "Bilim Kafe" ve "Bilim İletişim Sohbetleri" başlıkları altında düzenlenen etkinliklerde iş güvenliği, tarım, arazi toplulaştırması, devlet teşkilatı, maliye ve turizm gibi farklı konularda bilgilendirmeler yapılıyor.

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Üniversite ile vatandaş arasında gönül köprüleri kuruluyor

Hayat Üniversitesi projesiyle akademik bilginin toplumun her kesimine ulaştırılması, vatandaşların bireysel farkındalıklarının artırılması ve toplumsal gelişime katkı sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesine imkân sunuluyor.

İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmanın da üniversite ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi. DPÜ, Hayat Üniversitesi projesi kapsamında Kütahya'nın farklı yerleşim yerlerinde vatandaşlarla buluşarak akademik birikimini toplumla paylaşmayı sürdürüyor.