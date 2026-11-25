Kütahya Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 9 milyar 818 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe denkliği, 9 milyar 418 milyon TL gelir ve 400 milyon TL borçlanma öngörüsüyle sağlanırken, bütçe Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Kütahya Belediye Meclisi 3. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda tek gündem maddesi olarak 2027 mali yılı ve takip eden iki yıla ait belediye bütçesi görüşüldü. Belediye Meclisi'nin 4 Kasım 2026 tarihli ve 347 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen bütçe, komisyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından meclis gündemine taşındı.

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Toplantıda ilk olarak bütçe kararnamesi okundu. Ardından meclis üyelerinin isimleri tek tek okunarak bütçe oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Kütahya Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kütahya Belediyesi'nin 2027 yılı mali bütçesi 9 milyar 818 milyon TL olarak açıklanırken, bütçe denkliğinin sağlanması için 400 milyon TL borçlanma öngörüldü. Buna göre belediyenin 2027 yılı için gelir bütçesi 9 milyar 418 milyon TL, borçlanma tutarı ise 400 milyon TL olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bütçenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından alınan kararın Kütahya ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

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Bütçenin, şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin sürdürülmesi, belediye kaynaklarının etkin kullanılması ve Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Kahveci, bütçe sürecine katkı sunan meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantı, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından sona erdi.