Tavşanlı ve çevresindeki ormanlık alanlarda yağışların ardından yoğun şekilde görülen kanlıca mantarı, hem vatandaşların doğaya yönelmesine hem de tezgahlardaki fiyatların hızla düşmesine yol açtı. Geçen ay sınırlı sayıda bulunması nedeniyle kilogramı 400 ila 500 liradan satılan mantarın, bolluk yaşanması üzerine kilogram fiyatının 20 liraya kadar indiği belirtildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, geçen ay kilosu 400500 TL bandında alıcı bulan ve bölgede Melki adı verilen Kanlıca mantarının, bölgede bol miktarda çıkmasıyla birlikte fiyatı 20 TL’ye kadar geriledi.

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