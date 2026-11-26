Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Kütahya'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 20 parfüm, 15 balta ve 295 bıçak malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya’da jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 20 parfüm, 15 balta ve 295 bıçak malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçları ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kütahya merkez ilçesinde 2 araç ve 1 evde gerçekleştirilen aramalarda 20 adet parfüm, 15 adet balta ve 295 adet bıçak malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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