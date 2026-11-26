Kütahya'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 26.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
Kütahya'da bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fuatpaşa Mahallesi 2. Sokak'ta bulunan bir tamirhaneden dumanların yükseldiğini gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yapılan incelemede yangının çay makinesinden çıktığı belirlendi.
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