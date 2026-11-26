Kütahya'da ilkokul öğrencilerinin velileri kan bağışında bulundu
Kütahya'da Türk Kızılay tarafından Mehmet Çini İlkokulunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri katıldı.
Kütahya'da Türk Kızılay tarafından Mehmet Çini İlkokulunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri katıldı.
Etkinlikte veliler, okul içerisinde oluşturulan bağış alanında kan verdi.
Kan bağışına katılımı artırmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, en fazla bağışçı getiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Türk Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi yetkilileri, kan bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti.
Kütahya genelindeki okullarda benzer kan bağışı kampanyalarının sürdürüleceği bildirildi.
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