Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki besici, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Er’e dün öğle saatlerinden itibaren telefonla ulaşılamaması üzerine yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşların katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca dron desteğiyle sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Mehmet Er’in cansız bedeni, sabah saatlerinde Tunçbilek’e yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Yaylacık ormanları Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkiinde bulundu.

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Olay yerindeki incelemelerin ardından Er’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.