Kütahya'da kayıp olarak aranan çobanın cesedi bulundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
Tunçbilek beldesine bağlı Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkisinde uzun yıllardır çobanlık yapan Mehmet Er (55), dün sabah hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.
Er'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AFAD, jandarma ve Tunçbilek Belediyesi ekiplerince dünden bu yana devam eden arama çalışmalarında Er'in cansız bedeni bulundu.
Er'in cesedi incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.