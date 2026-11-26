AFAD, jandarma ve Tunçbilek Belediyesi ekiplerince dünden bu yana devam eden arama çalışmalarında Er'in cansız bedeni bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

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