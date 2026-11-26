Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda KUTSO’nun 100. kuruluş yılı etkinlikleri, KOBİ’lerin dönüşüm süreci, oda faaliyetleri ve Kütahya iş hayatındaki gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, COP31'deki çalışmalarını meclis üyeleriyle paylaştı.

KUTSO Kasım ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Fatih Alkış’ın başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından toplantı gündemine geçildi. İlk olarak KUTSO’nun kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenen "100. Yılımızda 100 Kadına Ücretsiz İlk Yardım Eğitimi" programını başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları takdim edildi.

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Toplantının devamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen tarafından "Kütahya’dan Dünyaya: Ödülden Ürüne, Üründen Yatırıma" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Kütahya’nın sahip olduğu değerlerin uluslararası alanda tanıtılması, ödüllerin ekonomik değere dönüştürülmesi ve bu sürecin yeni yatırımlara katkısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Meclis kararları ve mali gündem değerlendirildi

Toplantıda eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen olağan Meclis toplantılarında alınan kararlar okunarak oylamaya sunuldu. Söz konusu aylara ilişkin Hesapları İnceleme Komisyonu raporu, Meclis Üyesi Recep Çağdaş tarafından meclis üyelerine aktarıldı.

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Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saner Gönül tarafından ise eylül ve ekim ayı mizanları, KUTSO’nun 2026 yılı bütçesinde ihtiyaç duyulan fasıllar arası aktarma işlemleri, Satın Alma Komisyonuna üye belirlenmesi ve Meclis üyelerinin huzur hakkına ilişkin gündem maddeleri sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Ekmel Sarpaşar, odanın eylül ve ekim aylarında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin raporları paylaşırken, KUTSO Genel Sekreteri Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil de aynı dönemde oda adına katılım sağlanan toplantı ve temsiller hakkında bilgi verdi.

Meslek komitelerinin çalışmaları gündeme geldi

Toplantının "İçimizden Bir Ses" bölümünde söz alan Meclis Üyesi Eyüp Cihan, "9. Meslek Komitesinin Yapısı ve Yeni Dönemde Komite Olarak Hedeflerimiz" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda meslek komitelerinin yapısı ve yeni dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

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Toplantının "Dilek ve Temenniler" bölümünde konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Türkiye programı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı.

Argat, eş başkanlığını yürüttüğü Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ’ler Çalışma Grubu kapsamında düzenlenen "Making the Transition Work for SMEs and Emerging Markets: A Global Chamber Dialogue" başlıklı oturumda yaptığı konuşmaya değindi.

Kütahya iş hayatında yürütülen çalışmalar ve işletmelerle kurulan doğrudan ilişkiler üzerinden KOBİ’lerin dönüşüm ihtiyaçlarını değerlendiren Argat, işletmelerin yatırım kararlarını hayata geçirebilmeleri için finansman imkanlarının yanı sıra teknik rehberlik ve proje geliştirme desteğine de ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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Ticaret ve sanayi odalarının yerel sektörleri ve üyelerinin ihtiyaçlarını yakından tanıdığına dikkat çeken Argat, bu birikimin işletmelerin doğru desteklerle buluşturulmasında önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Küçük ölçekli işletmelerin de dönüşüm sürecinin dışında kalmaması gerektiğini vurgulayan Argat, bu doğrultuda kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

İstihdam ve kırsal kalkınma çalışmaları da ele alındı

Toplantıda KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Meclis Üyesi İbrahim Yavuz da "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yerel Kalkınma Platformları Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı" hakkında değerlendirmelerini paylaştı.

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Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından KUTSO Kasım ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Fatih Alkış’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.