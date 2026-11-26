KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, kayıp olarak aranan evli ve 2 çocuk babası besici Mehmet Er (55) ormanlık alanda ölü bulundu.

Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde oturan Mehmet Er, dün öğle vakti evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi ve yakınları çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmaları gece boyunca dron desteğiyle sürdürüldü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden yoğunlaştırılan çalışmalar sonucunda Mehmet Er’in, sabah saatlerinde Tunçbilek’e yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Yaylacık ormanları Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkiinde cansız bedeni bulundu.

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Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Mehmet Er’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cinayet dahil tüm ihtimaller araştırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.