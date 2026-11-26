Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılı Alan Bazlı Yetkinlik Analizi'nde enerji alanındaki araştırma başarısıyla öne çıktı. DPÜ, kömür araştırmalarında araştırma hacmi bakımından Türkiye'nin en başarılı ilk 3 üniversitesi arasında yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılı ve öncesinde kurulan 200 üniversitenin 20 ana araştırma alanı altındaki 134 alt alandaki performansı değerlendirildi. Yaklaşık 80 alt alanda araştırma faaliyetleri incelenen DPÜ, özellikle enerji teknolojilerindeki çalışmalarıyla dikkat çekti.

REKLAM

Fosil yakıtlar ve kömür alanındaki araştırma hacmi göstergelerinde DPÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin ilk 3 üniversitesi arasında yer aldı. Kalite ve hacim göstergelerinin birlikte değerlendirilmesinde ise 43 üniversite arasında ilk 6'ya girdi.

Hidrojen teknolojileri, elektrokimya ve arıtma teknolojileri alanlarında da DPÜ'nün kalite ve araştırma hacmi göstergeleri Türkiye ortancasının üzerinde gerçekleşti. Yakıt pilleri ve kataliz alanları da üniversitenin öne çıktığı araştırma başlıkları arasında yer aldı.

Kamu yönetiminde kalite açısından ilk 6'da

REKLAM

Üniversite, sosyal bilimler alanında da önemli bir başarı elde etti. Kamu yönetimi alanında yayınların atıf etkisi ve uluslararası iş birliği gibi ölçütleri kapsayan kalite göstergelerinde 71 üniversite arasında ilk 6'ya girdi.

Nesnelerin interneti, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, psikoloji ile sağlık hizmetleri alanlarında da kalite göstergeleri Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Endüstriyel biyoteknoloji, matematik ve eğitim alanlarında ise hem kalite hem de araştırma hacmi bakımından Türkiye ortancasının üzerinde performans gösterildi.

"Araştırma altyapımızı güçlendireceğiz"

REKLAM

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından açıklanan sonuçların üniversitenin araştırma kapasitesini değerlendirmek ve gelecek dönem araştırma politikalarını şekillendirmek açısından önemli olduğunu belirtti.

Kömür, hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin Türkiye'nin enerji politikaları açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, Kütahya'nın maden ve enerji potansiyelini akademik bilgi birikimiyle buluşturmayı önemsediklerini ifade etti.

Araştırma altyapısını güçlendirmeye, disiplinler arası çalışmaları, üniversitesanayi iş birliklerini ve uluslararası araştırma ortaklıklarını desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Kızıltoprak, elde edilen sonuçlarda emeği bulunan akademisyenlere teşekkür etti.