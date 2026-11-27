Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Çukurören Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bulunan yanık alanda ağaçlandırma çalışmalarını başlattı. Çalışmaya Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Basın ve İletişim Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Hasan Hüseyin Acıerik, İşletme Şefi Derya Ergüler Şahin, muhafaza memurları ve yaklaşık 30 kişilik fidan dikim ekibi katıldı. Ağaçlandırma çalışmaları öncesinde ekiplere, fidan dikim teknikleri ve uygulama esasları hakkında sahada uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından ekipler tarafından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.