Kütahya Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşlara sunulan hizmetleri daha etkin yürütmek amacıyla araç filosuna 7 yeni araç kazandırdı. Araçların toplam yatırım bedelinin 13 milyon 646 bin 713 TL olduğu bildirildi.

Kütahya Belediyesi tarafından Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla satın alınan araçların tanıtım programı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediyenin farklı birimlerinde kullanılmak üzere alınan araçlardan 2 adet tek kabin kamyonet Veteriner İşleri Müdürlüğüne, 2 adet çift kabin kamyonet Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne tahsis edildi. Ayrıca Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 1 cenaze nakil aracı, Zabıta Müdürlüğüne ise 2 motosiklet kazandırıldı.

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Hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yeni araçların saha çalışmaları, altyapı hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ve zabıta faaliyetlerinde kullanılacağını belirterek, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kütahya Belediyesinin, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman altyapısını güçlendirmeye devam edeceği bildirildi.